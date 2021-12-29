"Талибан" планирует назначить посла Афганистана в Москве

Пришедшие к власти в Афганистане талибы* хотят назначить своего посла в Москве. Об этом сообщил официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид.

"У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим", — приводит его слова РИА "Новости".

Как указал Муджахид, это дипломатический шаг, а посольства и консульства важны для дипломатических отношений. При этом движение пока не получало от России условий для признания сформированного Правительства Афганистана, добавил он, также не уточнив сроки назначения посла.

А ранее Лайф рассказывал, что талибы рекомендовали США не вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Замглавы МИД во временном кабмине подчеркнул, что в случае необходимости афганцы ещё 40 лет смогут оказывать сопротивление агрессору.