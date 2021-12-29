Врачи не согласились с Малышевой, назвавшей тёмные полосы на теле предвестниками рака

Тёмно-коричневые полосы на коже, которые чаще всего появляются на задней поверхности шеи, подмышечных впадинах, в паху, под коленями и локтями, образуются за счёт повышенной пигментации в среднем слое кожи. При этом не всегда они свидетельствуют об онкологии, рассказала дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с телеканалом "360", комментируя соответствующее заявление телеведущей Елены Малышевой.

"Акантоз может указывать на какие-то нарушения, которые могут привести к онкологическим заболеваниям. Но однозначно нельзя говорить о том, что все, у кого есть этот чёрный акантоз, обязательно болеют раком", — подчеркнула медик.

Она объяснила, что подобные потемнения, как правило, появляются на поздних стадиях рака у пожилых людей, поэтому назвать такой симптом предвестником онкологии нельзя. При акантозе всегда проверяют наличие метаболического синдрома и нарушение инсулинового обмена. Галлямова подчеркнула, что появление тёмных полос на теле в любом случае является поводом для визита к специалисту, в первую очередь к дерматологу.

В свою очередь гастроэнтеролог Никита Харлов отметил, что при выявлении полос или пятен стоит обратиться к эндокринологу, так как потемнения обычно выступают предвестниками диабета и спутниками ожирения. При этом сам по себе акантоз не лечится, а проходит, когда уходит основная причина. Кроме того, по его словам, для такой пигментации неспецифично быть на фоне рака.

А главный онколог "СМ-клиники", доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков подчеркнул, что изменения на коже при раке внутренних органов, в том числе желудка, не характерны. Он отметил, что на фоне прогрессирования онкологического заболевания кожа может приобретать землистый оттенок, а также появляется больше складок и сухость.

"Эти явления оцениваются вкупе, и нельзя сказать, что полосы на коже являются стопроцентной гарантией того, что у человека рак кожи или какого-либо другого органа. Однако, если есть какие-то изменения на коже, обязательно нужно обратиться к дерматологу. Он при необходимости направит на дополнительные исследования и к онкологу", — заключил Серяков.