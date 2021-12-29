НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Немецкий регулятор не менял сроки сертификации "Северного потока – 2"

Ранее глава ведомства заявил, что завершение процесса не ожидается в первой половине следующего года.

29 декабря, 11:50
<p>Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin</p>

Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Сроки окончания сертификации "Северного потока – 2" не менялись. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального сетевого агентства Германии.

"Наш пресс-релиз от 16 ноября, а также оценки господина Хоманна в отношении процесса остаются в силе", — приводит РИА "Новости" слова представителя регулятора в ответ на заявления вице-премьера РФ Александра Новака, который сказал, что процедура должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года.

Глава агентства Йохен Хоманн, выступая на пресс-конференции 16 декабря, заявил, что завершение сертификации не ожидается в первой половине следующего года.

Депутат ФРГ Котре заявил о кризисе в Правительстве Германии из-за "Северного потока – 2"

Депутат ФРГ Котре заявил о кризисе в Правительстве Германии из-за "Северного потока – 2"

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.

Вместе с тем агентство Bloomberg также сообщало, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. Имеется ли в виду под данным "решением" сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется. Политолог Владимир Брутер объяснил Лайфу причину этого.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1