Немецкий регулятор не менял сроки сертификации "Северного потока – 2"
Ранее глава ведомства заявил, что завершение процесса не ожидается в первой половине следующего года.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Сроки окончания сертификации "Северного потока – 2" не менялись. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального сетевого агентства Германии.
"Наш пресс-релиз от 16 ноября, а также оценки господина Хоманна в отношении процесса остаются в силе", — приводит РИА "Новости" слова представителя регулятора в ответ на заявления вице-премьера РФ Александра Новака, который сказал, что процедура должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года.
Глава агентства Йохен Хоманн, выступая на пресс-конференции 16 декабря, заявил, что завершение сертификации не ожидается в первой половине следующего года.
Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
Вместе с тем агентство Bloomberg также сообщало, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. Имеется ли в виду под данным "решением" сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется. Политолог Владимир Брутер объяснил Лайфу причину этого.
Комментариев: 0