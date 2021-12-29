Немецкий регулятор не менял сроки сертификации "Северного потока – 2"

Сроки окончания сертификации "Северного потока – 2" не менялись. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального сетевого агентства Германии.

"Наш пресс-релиз от 16 ноября, а также оценки господина Хоманна в отношении процесса остаются в силе", — приводит РИА "Новости" слова представителя регулятора в ответ на заявления вице-премьера РФ Александра Новака, который сказал, что процедура должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года.

Глава агентства Йохен Хоманн, выступая на пресс-конференции 16 декабря, заявил, что завершение сертификации не ожидается в первой половине следующего года.