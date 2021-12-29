Прокуратура Украины направила в суд дело о госизмене против Аксёнова и Поклонской

Прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывших и нынешних высокопоставленных чиновников Крыма. Среди них — глава полуострова Сергей Аксёнов и посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская. Они подозреваются в госизмене, пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек — руководителей оккупационной Администрации РФ в Крыму и Севастополе. <...> [Их] обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации", — сообщают в украинском ведомстве.

Также речь идёт о председателе Государственного совета республики Владимире Константинове и ещё пяти должностных лицах. Указывается, что они якобы посодействовали России в проведении подрывной деятельности против Украины, нанеся ущерб суверенитету Незалежной, "территориальной целостности и неприкосновенности". Пресс-служба ведомства отметила: досудебное расследование проводили сотрудники Главного следственного управления СБУ.