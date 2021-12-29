Пострадавшим при взрыве петарды в Москве оказался доморощенный пиротехник

Пострадавшего выносят из дома © LIFE

Пострадавшим при взрыве петарды в квартире на северо-западе Москвы оказался проживающий там мужчина, который и мастерил снаряд к Новому году. Как Лайфу сообщил источник, самодельный фейерверк рванул прямо на кухне.

По нашим данным, пострадавшим оказался 28-летний Роман Я. Известно, что компоненты для петарды он выписывал по почте. Сейчас его увезли в больницу с рваными ранами по всему телу, особенно сильно пострадали руки и голова. Отмечается, что в квартире Роман проживал вместе с девушкой — ранее жильё принадлежало его умершим родственникам.