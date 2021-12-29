Организатор концертов Максим Берин поделился своими воспоминаниями о работе с оперным певцом Дмитрием Хворостовским, рассказав о самом тяжёлом периоде в жизни артиста, когда у него диагностировали смертельную болезнь — рак мозга. По словам промоутера, после диагноза, который поставили незадолго до концерта в Загребе, исполнитель впал в депрессию, но продолжал бороться со страшным недугом.

"Он боролся как лев. У нас стоял в расписании новый тур по Германии, но постоянно переносился и переносился. И в какой-то момент Дима сказал: "Всё, еду!" Это был его последний официальный тур. Хворостовский выходил, прямо держался рукой за дирижёрскую рамку и отрабатывал два часа. Но, выходя со сцены за кулисы, буквально падал без чувств — мы его ловили под руки", — указал Берин в беседе с изданием StarHit.

Промоутер отметил, что после концертов вместе с артистом они иногда шли в ресторан, где Хворостовский выпивал пару бокалов вина. При этом организатор подчеркнул, что с певцом уже было тяжело общаться, так как "психологически у него срывало крышу".