"Боролся как лев": Организатор концертов Берин рассказал, как рак изменил Дмитрия Хворостовского
По словам промоутера, оперный певец мог отрабатывать на сцене по два часа, держась за дирижёрскую раму, а спускаясь со сцены — "падать без чувств".
Дмитрий Хворостовский и Максим Берин. Фото © Facebook / maximberin
Организатор концертов Максим Берин поделился своими воспоминаниями о работе с оперным певцом Дмитрием Хворостовским, рассказав о самом тяжёлом периоде в жизни артиста, когда у него диагностировали смертельную болезнь — рак мозга. По словам промоутера, после диагноза, который поставили незадолго до концерта в Загребе, исполнитель впал в депрессию, но продолжал бороться со страшным недугом.
"Он боролся как лев. У нас стоял в расписании новый тур по Германии, но постоянно переносился и переносился. И в какой-то момент Дима сказал: "Всё, еду!" Это был его последний официальный тур. Хворостовский выходил, прямо держался рукой за дирижёрскую рамку и отрабатывал два часа. Но, выходя со сцены за кулисы, буквально падал без чувств — мы его ловили под руки", — указал Берин в беседе с изданием StarHit.
Промоутер отметил, что после концертов вместе с артистом они иногда шли в ресторан, где Хворостовский выпивал пару бокалов вина. При этом организатор подчеркнул, что с певцом уже было тяжело общаться, так как "психологически у него срывало крышу".
Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с раком мозга. 28 ноября 2017-го первая урна с его прахом была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, а вторую доставили в Красноярск и заложили в сквере института, которому присвоено имя певца.
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