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Назальная форма "Спутника V" будет доступна в первом квартале 2022 года

Как отметили в центре имени Гамалеи, такая форма выпуска вакцины особенно эффективна против омикрон-штамма.

29 декабря, 12:23

© Twitter / sputnikvaccine

Вакцина от коронавируса "Спутник V" в назальной форме выпуска будет доступна уже в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает официальный аккаунт препарата в "Твиттере" со ссылкой на центр имени Гамалеи.

"Вакцина для носа "Спутник V" поступит на рынок уже в первом квартале 2022 года", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что такая форма выпуска будет особенно эффективна против штамма CoViD-19 "омикрон" с точки зрения предотвращения распространения болезни.

Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием "Спутника V". Проверка технологических процессов требует времени для выяснения всех подробностей, проведения инспекций и прочих моментов, чтобы препарат был одобрен, уточнила она.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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