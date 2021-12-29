Назальная форма "Спутника V" будет доступна в первом квартале 2022 года
Как отметили в центре имени Гамалеи, такая форма выпуска вакцины особенно эффективна против омикрон-штамма.
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Вакцина от коронавируса "Спутник V" в назальной форме выпуска будет доступна уже в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает официальный аккаунт препарата в "Твиттере" со ссылкой на центр имени Гамалеи.
"Вакцина для носа "Спутник V" поступит на рынок уже в первом квартале 2022 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такая форма выпуска будет особенно эффективна против штамма CoViD-19 "омикрон" с точки зрения предотвращения распространения болезни.
Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием "Спутника V". Проверка технологических процессов требует времени для выяснения всех подробностей, проведения инспекций и прочих моментов, чтобы препарат был одобрен, уточнила она.
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