Назальная форма "Спутника V" будет доступна в первом квартале 2022 года

Вакцина от коронавируса "Спутник V" в назальной форме выпуска будет доступна уже в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает официальный аккаунт препарата в "Твиттере" со ссылкой на центр имени Гамалеи.

"Вакцина для носа "Спутник V" поступит на рынок уже в первом квартале 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая форма выпуска будет особенно эффективна против штамма CoViD-19 "омикрон" с точки зрения предотвращения распространения болезни.