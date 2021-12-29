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Американский самолёт-разведчик совершил первый полёт над Восточной Украиной

Всё проходило с разрешения правительства Незалежной, при этом воздушное судно держалось подальше от Донбасса.

29 декабря, 18:21
<p>© Wikipedia / <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_E-8_Joint_STARS#/media/File:E-8_JSTARS_18061F484519-913.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">US Air Force</a></p>

© Wikipedia / US Air Force

Американский разведывательный самолёт два дня назад совершил первый полёт над территорией Восточной Украины для сбора данных. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейское командование Вооружённых сил США.

"Полёт, совершённый 27 декабря, стал первым случаем, когда самолёт JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины", — отметил представитель командования Расс Вулфкил.

Он не уточнил, какие именно данные собирало воздушное судно. Отмечается, что полёт проходил с разрешения правительства Незалежной, при этом самолёт держался подальше от Донбасса, уточнил Вулфкил.

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Ранее газета The New York Times сообщила, что США могут передать Украине разведданные для противостояния России. В том числе речь может идти о спутниковых снимках, на которых было бы видно перемещение войск у границы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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