Американский самолёт-разведчик совершил первый полёт над Восточной Украиной

Американский разведывательный самолёт два дня назад совершил первый полёт над территорией Восточной Украины для сбора данных. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейское командование Вооружённых сил США.

"Полёт, совершённый 27 декабря, стал первым случаем, когда самолёт JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины", — отметил представитель командования Расс Вулфкил.

Он не уточнил, какие именно данные собирало воздушное судно. Отмечается, что полёт проходил с разрешения правительства Незалежной, при этом самолёт держался подальше от Донбасса, уточнил Вулфкил.