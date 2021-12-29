"Спартак" в Ярославле обыграл "Локомотив" в заключительном матче 2021 года

Счёт уже на третьей минуте открыл Квартальнов. Вскоре преимущество красно-белых удвоил Баранов, а Никишин во втором периоде довёл его до крупного. Однако в третьем периоде "Локомотив" сумел оперативно вернуться в игру после голов Коршкова и Анисимова. Тем не менее дожать "Спартак" ярославцы не смогли. В самом конце встречи Хохлачёв установил окончательный счёт — 4:2 в пользу москвичей.