"Спартак" в Ярославле обыграл "Локомотив" в заключительном матче 2021 года
Красно-белые по ходу встречи вели со счётом 3:0, однако в последнем периоде позволили сопернику до минимума сократить отставание.
© ХК "Спартак"
Московский "Спартак" на выезде обыграл ярославский "Локомотив" в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ в 2021 году со счётом 4:2.
Счёт уже на третьей минуте открыл Квартальнов. Вскоре преимущество красно-белых удвоил Баранов, а Никишин во втором периоде довёл его до крупного. Однако в третьем периоде "Локомотив" сумел оперативно вернуться в игру после голов Коршкова и Анисимова. Тем не менее дожать "Спартак" ярославцы не смогли. В самом конце встречи Хохлачёв установил окончательный счёт — 4:2 в пользу москвичей.
Отметим, что красно-белые одержали четвёртую победу подряд и завершили календарный год на седьмом месте в Западной конференции, максимально приблизившись к "Локомотиву", идущему строчкой выше.
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