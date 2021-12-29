Россиянин Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров с раздельным стартом в рамках многодневки "Тур де Ски".

Победу же одержал Ийво Нисканен из Финляндии. Любопытно, что в гонке у женщин лучшей стала его родная сестра Кертту. Победителю наш спортсмен проиграл около 20 секунд. Тройку сильнейших замкнул норвежец Пол Голберг, уступивший лидеру чуть больше 25 секунд. В десятку лучших также заехали ещё два россиянина: Иван Якимушкин занял пятое место, а Денис Спицов стал седьмым.