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Ещё один наш подиум: Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на "Тур де Ски"

Победу же одержал финн Ийво Нисканен, родная сестра которого также стала лучшей — в заезде у женщин.

29 декабря, 15:10

Фото © Wikipedia

Россиянин Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров с раздельным стартом в рамках многодневки "Тур де Ски".

Победу же одержал Ийво Нисканен из Финляндии. Любопытно, что в гонке у женщин лучшей стала его родная сестра Кертту. Победителю наш спортсмен проиграл около 20 секунд. Тройку сильнейших замкнул норвежец Пол Голберг, уступивший лидеру чуть больше 25 секунд. В десятку лучших также заехали ещё два россиянина: Иван Якимушкин занял пятое место, а Денис Спицов стал седьмым.

Лыжница Непряева заняла третье место во второй гонке на "Тур де Ски"

Лыжница Непряева заняла третье место во второй гонке на "Тур де Ски"

Ранее Лайф сообщал, что в гонке у женщин на пьедестал почёта заехала россиянка Наталья Непряева, которая стала третьей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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