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Синод РПЦ постановил образовать Патриарший экзархат Африки

Его возглавит архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, сообщил Владимир Легойда.

29 декабря, 15:05
<p>Заседание Синода РПЦ. Фото © <a href="https://foto.patriarchia.ru/news/zasedanie-svyashchennogo-sinoda-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-2021-12-29/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> фотослужбы патриарха Кирилла</p>

Заседание Синода РПЦ. Фото © Сайт фотослужбы патриарха Кирилла

Священный синод Русской православной церкви постановил образовать Патриарший экзархат Африки в составе двух епархий. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Образовать Патриарший экзархат Африки в составе Североафриканской и Южноафриканской епархий. Главе Патриаршего экзархата Африки иметь титул "Клинский", — приводит Легойда постановление Синода в телеграм-канале.

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Возглавит Патриарший экзархат Африки архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, уточнил Легойда. Ему поручено управление Североафриканской епархией и временное управление Южноафриканской епархией. А вот от должности заместителя председателя ОВЦС принято решение Леонида освободить, сохранив за ним временное управление Ереванско-армянской епархией.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что у России есть большой запас прочности. По словам главы РПЦ, страна сумела сохранить культурные традиции и веру, несмотря на тяжелейшие перипетии ХХ века.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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