Синод РПЦ постановил образовать Патриарший экзархат Африки

Священный синод Русской православной церкви постановил образовать Патриарший экзархат Африки в составе двух епархий. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Образовать Патриарший экзархат Африки в составе Североафриканской и Южноафриканской епархий. Главе Патриаршего экзархата Африки иметь титул "Клинский", — приводит Легойда постановление Синода в телеграм-канале.

Возглавит Патриарший экзархат Африки архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, уточнил Легойда. Ему поручено управление Североафриканской епархией и временное управление Южноафриканской епархией. А вот от должности заместителя председателя ОВЦС принято решение Леонида освободить, сохранив за ним временное управление Ереванско-армянской епархией.