Синод РПЦ постановил образовать Патриарший экзархат Африки
Его возглавит архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, сообщил Владимир Легойда.
Заседание Синода РПЦ. Фото © Сайт фотослужбы патриарха Кирилла
Священный синод Русской православной церкви постановил образовать Патриарший экзархат Африки в составе двух епархий. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Образовать Патриарший экзархат Африки в составе Североафриканской и Южноафриканской епархий. Главе Патриаршего экзархата Африки иметь титул "Клинский", — приводит Легойда постановление Синода в телеграм-канале.
Возглавит Патриарший экзархат Африки архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, уточнил Легойда. Ему поручено управление Североафриканской епархией и временное управление Южноафриканской епархией. А вот от должности заместителя председателя ОВЦС принято решение Леонида освободить, сохранив за ним временное управление Ереванско-армянской епархией.
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