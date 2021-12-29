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"Вообще смешно!": Критик Соседов ответил на жалобы участников "Суперстара" на судейство

Журналист напомнил, что все кандидатуры членов жюри согласовывались с руководством НТВ. Поэтому какие-либо претензии, по его словам, даже звучат странно.

29 декабря, 14:54

Сергей Соседов. Кадр видео © НТВ

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, который является одним из членов жюри второго сезона шоу "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ, жёстко ответил на заявления бывших участников проекта, обвинивших судей в "некомпетентности".

"Всегда будут обиженные. [Наталия] Власова — это же вообще смешно. Она изуродовала песню Пахмутовой и Добронравова "Нежность". Ей все выставили нули, и все члены жюри были возмущены. Но всё равно у неё претензии, что её не оценили", — передаёт "Газета.ru" слова Соседова.

Авраам Руссо ответил на претензии "засудившего" его жюри шоу "Суперстар"

Авраам Руссо ответил на претензии "засудившего" его жюри шоу "Суперстар"

Критик напомнил, что все кандидатуры членов жюри согласовывались с руководством НТВ. Поэтому какие-либо претензии, по словам Соседова, даже звучат странно. При этом он добавил, что у победителей шоу нет вопросов к работе судей.

Как уже сообщал Лайф, Шура победил в шоу "Суперстар", растрогав жюри песней Пугачёвой. Первое место с музыкантом разделил Виктор Салтыков. Исполнителю Аврааму Руссо, который на протяжении всего сезона считался фаворитом, до их результата не хватило одного балла.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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