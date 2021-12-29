"Вообще смешно!": Критик Соседов ответил на жалобы участников "Суперстара" на судейство
Журналист напомнил, что все кандидатуры членов жюри согласовывались с руководством НТВ. Поэтому какие-либо претензии, по его словам, даже звучат странно.
Сергей Соседов. Кадр видео © НТВ
Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, который является одним из членов жюри второго сезона шоу "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ, жёстко ответил на заявления бывших участников проекта, обвинивших судей в "некомпетентности".
"Всегда будут обиженные. [Наталия] Власова — это же вообще смешно. Она изуродовала песню Пахмутовой и Добронравова "Нежность". Ей все выставили нули, и все члены жюри были возмущены. Но всё равно у неё претензии, что её не оценили", — передаёт "Газета.ru" слова Соседова.
Критик напомнил, что все кандидатуры членов жюри согласовывались с руководством НТВ. Поэтому какие-либо претензии, по словам Соседова, даже звучат странно. При этом он добавил, что у победителей шоу нет вопросов к работе судей.
Как уже сообщал Лайф, Шура победил в шоу "Суперстар", растрогав жюри песней Пугачёвой. Первое место с музыкантом разделил Виктор Салтыков. Исполнителю Аврааму Руссо, который на протяжении всего сезона считался фаворитом, до их результата не хватило одного балла.
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