Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, который является одним из членов жюри второго сезона шоу "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ, жёстко ответил на заявления бывших участников проекта, обвинивших судей в "некомпетентности".

"Всегда будут обиженные. [Наталия] Власова — это же вообще смешно. Она изуродовала песню Пахмутовой и Добронравова "Нежность". Ей все выставили нули, и все члены жюри были возмущены. Но всё равно у неё претензии, что её не оценили", — передаёт "Газета.ru" слова Соседова.

Критик напомнил, что все кандидатуры членов жюри согласовывались с руководством НТВ. Поэтому какие-либо претензии, по словам Соседова, даже звучат странно. При этом он добавил, что у победителей шоу нет вопросов к работе судей.