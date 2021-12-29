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"Он мэр, а я его секретарша!": Наталья Штурм готова побороться за сердце разведённого Шварценеггера

По словам певицы, вместе они могут разыгрывать сценки из фильмов с участием актёра, а её познания в английском позволят не выносить экс-губернатору Калифорнии мозг.

29 декабря, 14:28
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/9269711759/photos/pb.100044312262129.-2207520000../10157494976076760/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Arnold Schwarzenegger</a>, Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVsutcsKFXd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nataliashturm</a></p>

Фото © Facebook / Arnold Schwarzenegger, Instagram / nataliashturm

Российская певица Наталья Штурм оценила завершение бракоразводного процесса киноактёра и политика Арнольда Шварценеггера с Марией Шрайвер и заявила, что готова побороться за его сердце.

"Мне Шварценеггер подходит! Он тоже любит фитнес, он творческий человек. А ему никогда со мной не будет скучно, это я гарантирую", — сказала она Лайфу.

Штурм заметила, что и у неё, и у актёра есть дети, поэтому они смогут полностью посвятить себя заботам друг о друге. Кроме того, на досуге пара сможет разыгрывать сценки из фильмов американского актёра, например из "Терминатора".

Шварценеггер встретит Новый год холостяком после 10 лет развода

Шварценеггер встретит Новый год холостяком после 10 лет развода

"Или он мэр (отсылка к тому, что Шварценеггер был губернатором Калифорнии. — Прим. Лайфа), а я его секретарша. Могу исполнить любую роль по его сценарию. Говорю же, скучно не будет! Английский знаю ровно настолько, чтобы не выносить ему мозг, — читаю и перевожу со словарём, поэтому конфликты исключены. Давай, Арнольд, решайся! Сделаю тебя счастливым!" — добавила Штурм.

Ранее Лайф рассказывал, что Арнольд Шварценеггер подарил 25 домов бездомным военным. Он приехал лично поздравить новых хозяев с заселением и познакомиться с ними.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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