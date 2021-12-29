Российская певица Наталья Штурм оценила завершение бракоразводного процесса киноактёра и политика Арнольда Шварценеггера с Марией Шрайвер и заявила, что готова побороться за его сердце.

"Мне Шварценеггер подходит! Он тоже любит фитнес, он творческий человек. А ему никогда со мной не будет скучно, это я гарантирую", — сказала она Лайфу.

Штурм заметила, что и у неё, и у актёра есть дети, поэтому они смогут полностью посвятить себя заботам друг о друге. Кроме того, на досуге пара сможет разыгрывать сценки из фильмов американского актёра, например из "Терминатора".

"Или он мэр (отсылка к тому, что Шварценеггер был губернатором Калифорнии. — Прим. Лайфа), а я его секретарша. Могу исполнить любую роль по его сценарию. Говорю же, скучно не будет! Английский знаю ровно настолько, чтобы не выносить ему мозг, — читаю и перевожу со словарём, поэтому конфликты исключены. Давай, Арнольд, решайся! Сделаю тебя счастливым!" — добавила Штурм.