Центробанк: Максимальный тариф ОСАГО для легковушек физлиц вырастет на 10%

Центробанк РФ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО. В том числе мера коснулась легковых автомобилей, принадлежащих физлицам, пишет пресс-служба регулятора.

"Для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев) — 4,9%, для других категорий транспортных средств (в частности такси) — 30%", — говорится в сообщении.

Вместе с тем пересмотрены ставки зависимости от возраста и стажа водителей, а также аварийности (коэффициент бонус-малус, КБМ). К тому же проведена калибровка региональных ставок.

Эти меры утверждены с целью позволить "страховым компаниям ещё больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков". Указание зарегистрировал Минюст, документ вступит в силу с 9 января 2022 года. Исключением стали положения о КБМ, они начнут действовать с 1 апреля 2022 года.