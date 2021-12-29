Путин анонсировал проведение российско-белорусских военных учений в 2022 году
В свою очередь Александр Лукашенко призвал лидера РФ не останавливать сотрудничество двух стран в данной отрасли. Речь идёт об обучении белорусских солдат на новых образцах военной техники.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Россия и Белоруссия планируют провести совместные военные учения в 2022 году. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.
"Как вы и предлагали, мы проведём их (учения. — Прим. Лайфа), там военные согласуют — в марте или в феврале, не знаю, когда они решат", — сказал глава государства, отвечая на слова Лукашенко в начале переговоров.
В свою очередь президент Белоруссии призвал Путина не останавливать сотрудничество двух стран в военной отрасли. В частности, Лукашенко попросил продолжить обучение белорусских солдат на новых образцах военной техники, которые республика закупает у Москвы.
Напомним, в Петербурге проходят переговоры Путина и Лукашенко. Ранее сообщалось, что перед началом переговоров российский президент лично заехал за коллегой. Главы государств обсуждают актуальные вопросы сотрудничества Минска и Москвы. После официальной части президенты планируют вместе сыграть в хоккей.
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