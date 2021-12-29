Стала известна возможная причина пожара в ковидной больнице в Красноярске
Возгорание в одной из палат на четвёртом этаже произошло сегодня, пострадало пять человек. У них ожоги разной степени тяжести и отравление угарным газом.
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Причиной пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Красноярске могло стать короткое замыкание. Как журналистам сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, возгорание возникло во время зарядки телефона.
"Предварительно, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом. Все пациенты палаты приняли меры по тушению огня, а пожарные окончательно всё потушили", — пояснили в ведомстве.
Как уже ранее писал Лайф, в результате инцидента пострадало пять человек. У них ожоги разной степени и отравление угарным газом. Возгорание произошло в терапевтическом отделении на четвёртом этаже, площадь пожара составила пять квадратных метров.
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