Стала известна возможная причина пожара в ковидной больнице в Красноярске

Причиной пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Красноярске могло стать короткое замыкание. Как журналистам сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, возгорание возникло во время зарядки телефона.

"Предварительно, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом. Все пациенты палаты приняли меры по тушению огня, а пожарные окончательно всё потушили", — пояснили в ведомстве.