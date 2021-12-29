Общественники выявили антироссийские проекты, на которые Запад потратил 14,3 млрд рублей

Зарубежные правительственные и неправительственные структуры выделили средства на антироссийскую деятельность общей суммой более 14,3 миллиарда рублей. Такие данные привёл Комитет защиты национальных интересов.

Так, шведское правительственное агентство Sida в 2020 году выделило более 500 миллионов рублей. Одно из главных направлений, на которые были потрачены деньги, — реализация проектов по поддержке демократии, прав человека и гендерного равенства, отмечает пресс-служба комитета. Агентство при этом объяснило свои действия тем, что в России якобы "складывается проблема с нарушением прав человека", а сама страна виновна в загрязнении акватории Балтийского моря. Кроме того, Sida планирует в 2024 году выделить ещё 3,5 миллиарда рублей на те же цели.

Польский Фонд активных граждан собирается потратить 2,98 миллиарда рублей в период с 2021-го по 2024-й. В программе заявляются "поддержка прав человека и уязвимых частей общества, усиление демократической культуры и гражданского общества". Фонд преследует цель построить демократию в России и ряде европейских государств.

В апреле 2021 года Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило грант на сумму два миллиарда 950 тысяч рублей. Указывается, что из них 1,15 миллиарда направлены на продвижение американского участия в общественно-политических отношениях Азербайджана. Также 1,18 миллиарда рублей выделил Госдеп. Предполагаемый объём средств составляет 8,6 миллиона рублей на "проведение программы, направленной на привлечение перспективных, в том числе российских, кадров в американскую образовательную систему. Подобные гранты направлены на стимулирование процесса "утечки мозгов" из России".

Национальный фонд в поддержку демократии* (NED) (США) выделил порядка 810 миллионов рублей на поддержку и стимуляцию деятельности оппозиционных НКО, а также "правозащитников" и граждан, чтобы привлечь их к антироссийским политическим процессам. А МИД Великобритании выделил 800 миллионов рублей российским агентам и политическим проектам.

Гранты в размере более 549 миллионов рублей предоставил Европейский союз на поддержку проектов "в области прав человека, основных свобод и демократии в странах, не входящих в ЕС". Также ЕС выделял деньги на финансирование СМИ и организаций, которые ставят под сомнение территориальную целостность России и организуют "деятельность по подготовке негативного восприятия России среди населения Украины".

Фонд Сороса финансирует зарегистрированное в США НКО EurasiaNet, которое в качестве экспертного центра собирает и публикует дискредитирующую информацию о внутренней и внешней политике России. Он также поддерживает Норвежский Хельсинкский комитет, который "ведёт активную кампанию по непризнанию выборов в России и поддерживает российских правозащитников". Всего фонд выделил порядка 500 миллионов рублей.

Ассоциация адвокатов США направила 339 миллионов рублей. Её программа — "Инициатива верховенства права". Она поддержала проекты по продвижению американского влияния в странах постсоветского пространства (Украина, Молдавия, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан). Также задачей программы является подготовка "лояльных американской администрации кадров в юридических сообществах и органах власти по периметру РФ".

Наконец, "Журналистика для будущих вызовов" (Journalism Development Network) потратила в общей сложности 262 миллиона рублей. В рамках программы стажировки молодых и начинающих представителей профессии обучают опытные журналисты-расследователи, редакторы и эксперты.

Ранее в США выделили почти 23 млн на вещание антироссийского радио в Крыму. Часть средств СМИ получило от Госдепа. При этом финансированием структуры ведомство занималось с 2017 года.