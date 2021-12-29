Следователь: Нет оснований полагать, что Хованский сможет уничтожить доказательства

Следствие согласно на изменение меры пресечения Юрию Хованскому в связи с тем, что нет оснований полагать, что блогер сможет "уничтожить доказательство", так как "УФСБ обеспечило сохранение цифровой информации". Об этом рассказал следователь в суде Санкт-Петербурга.

"Его загранпаспорт при материалах дела, при этом учитывается сложная эпидемиологическая ситуация, а также установленные ограничения на въезд и выезд, что исключает возможность скрыться", — добавил представитель следствия.

Кроме того, на Хованского будет возложена обязанность своевременно являться по вызову следователя. Ему также будет запрещено выходить из дома с 18:00 до 10:00, подходить к квартире на Пушкинской, 14, где было совершено предполагаемое преступление, ближе чем на 300 метров. Блогеру предлагается запретить посещать массовые развлекательные и культурные мероприятия, отправлять и получать почту, пользоваться связью и Интернетом, исключая чрезвычайные ситуации и общение со следствием, общаться со свидетелями, экспертами и СМИ.

Ранее сегодня сообщалось, что следствие просит смягчить меру пресечения Хованскому, но Новый год блогер встретит в СИЗО. Заседание Куйбышевского районного суда по рассмотрению ходатайства пройдёт сегодня. При этом ранее на электронную почту инстанции пришло сообщение о "минировании".