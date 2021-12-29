Следователь: Нет оснований полагать, что Хованский сможет уничтожить доказательства
Кроме того, загранпаспорт блогера находится у правоохранителей, а значит, он не сможет скрыться, отметил представитель следствия.
Юрий Хованский © Instagram / yurykhovansky
Следствие согласно на изменение меры пресечения Юрию Хованскому в связи с тем, что нет оснований полагать, что блогер сможет "уничтожить доказательство", так как "УФСБ обеспечило сохранение цифровой информации". Об этом рассказал следователь в суде Санкт-Петербурга.
"Его загранпаспорт при материалах дела, при этом учитывается сложная эпидемиологическая ситуация, а также установленные ограничения на въезд и выезд, что исключает возможность скрыться", — добавил представитель следствия.
Кроме того, на Хованского будет возложена обязанность своевременно являться по вызову следователя. Ему также будет запрещено выходить из дома с 18:00 до 10:00, подходить к квартире на Пушкинской, 14, где было совершено предполагаемое преступление, ближе чем на 300 метров. Блогеру предлагается запретить посещать массовые развлекательные и культурные мероприятия, отправлять и получать почту, пользоваться связью и Интернетом, исключая чрезвычайные ситуации и общение со следствием, общаться со свидетелями, экспертами и СМИ.
Ранее сегодня сообщалось, что следствие просит смягчить меру пресечения Хованскому, но Новый год блогер встретит в СИЗО. Заседание Куйбышевского районного суда по рассмотрению ходатайства пройдёт сегодня. При этом ранее на электронную почту инстанции пришло сообщение о "минировании".
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Хованский будет находиться в СИЗО до 8 января 2022 года. Ранее Лайф сообщал, что ему назначена психиатрическая экспертиза.
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