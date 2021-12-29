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Депутат Воронежской облдумы Гончаров погиб в ДТП с тремя авто

С ним в одной машине ехали также водитель и второй пассажир. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

29 декабря, 13:31
<p>Фото с места ДТП © <a href="https://36.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/27735742" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД РФ по Воронежской области</a></p>

Фото с места ДТП © ГУ МВД РФ по Воронежской области

В Новоусманском районе Воронежской области в ДТП погиб глава региональной Торгово-промышленной палаты, депутат облдумы Юрий Гончаров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

"Сегодня примерно в 14:30 часов в Новоусманском районе на 16-м километре автодороги М4 "Дон" — Малая Приваловка (на границе с Липецкой областью), по предварительным данным, произошло столкновение трёх автомобилей", — говорится в релизе.

В Самарской области автобус с пассажирами попал в аварию

В Самарской области автобус с пассажирами попал в аварию

Указывается, что в автомобиле Toyota Camry ехали три человека. Водителя и пассажира госпитализировали с травмами различной степени тяжести, а Гончаров скончался на месте аварии. Ещё двух человек из другого авто доставили в медучреждение с телесными повреждениями. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают личности пострадавших и участников происшествия, а также обстоятельства и причины ДТП.

Ранее под Геленджиком водитель ГАЗ-66 погиб, переправляя авто охотников через реку. Течение снесло "шишигу" и опрокинуло, когда мужчина возвращался за очередным застрявшим. Спасатели вытащили машину из реки только под вечер.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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