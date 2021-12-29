Депутат Воронежской облдумы Гончаров погиб в ДТП с тремя авто
С ним в одной машине ехали также водитель и второй пассажир. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Фото с места ДТП © ГУ МВД РФ по Воронежской области
В Новоусманском районе Воронежской области в ДТП погиб глава региональной Торгово-промышленной палаты, депутат облдумы Юрий Гончаров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
"Сегодня примерно в 14:30 часов в Новоусманском районе на 16-м километре автодороги М4 "Дон" — Малая Приваловка (на границе с Липецкой областью), по предварительным данным, произошло столкновение трёх автомобилей", — говорится в релизе.
Указывается, что в автомобиле Toyota Camry ехали три человека. Водителя и пассажира госпитализировали с травмами различной степени тяжести, а Гончаров скончался на месте аварии. Ещё двух человек из другого авто доставили в медучреждение с телесными повреждениями. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают личности пострадавших и участников происшествия, а также обстоятельства и причины ДТП.
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