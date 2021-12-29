Генпрокуратура Белоруссии направила уголовное дело россиянки Сапеги в суд
При этом избранная девушке мера пресечения в виде домашнего ареста сохранена, уточнили в ведомстве.
Софья Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_
Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело против россиянки Софьи Сапеги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданки Российской Федерации Софьи Сапеги", — сказано в релизе.
Указывается, что россиянке вменяют разжигание социальной вражды и розни; незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных; организацию насилия и угрозы сотруднику органов внутренних дел; вмешательство в его деятельность; насилие и угрозы должностному лицу, а также иному лицу, выполняющему общественный долг; угрозы судье; организацию воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.
Изучение дела в Генпрокуратуре показало, что расследование по нему проведено в полном объёме и объективно. При этом меру пресечения Сапеге в виде домашнего ареста оставили без изменения, отметили в ведомстве.
Напомним, россиянка Софья Сапега находилась на борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, который 23 мая экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. С ней же был основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Их задержали и арестовали, но впоследствии перевели под домашний арест.
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