Генпрокуратура Белоруссии направила уголовное дело россиянки Сапеги в суд

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело против россиянки Софьи Сапеги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданки Российской Федерации Софьи Сапеги", — сказано в релизе.

Указывается, что россиянке вменяют разжигание социальной вражды и розни; незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных; организацию насилия и угрозы сотруднику органов внутренних дел; вмешательство в его деятельность; насилие и угрозы должностному лицу, а также иному лицу, выполняющему общественный долг; угрозы судье; организацию воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.