Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры, их встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что перед началом переговоров российский президент лично заехал за коллегой. Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы сотрудничества Минска и Москвы.