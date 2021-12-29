Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге
Перед началом переговоров российский президент лично заехал за коллегой.
Фото © Getty Images / Belarusian Presidency Press Office / Handout / Anadolu Agency
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры, их встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что перед началом переговоров российский президент лично заехал за коллегой. Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы сотрудничества Минска и Москвы.
Напомним, Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург накануне, 28 декабря, для участия в саммите СНГ, где обсуждались итоги председательства Белоруссии в Содружестве в течение 2021 года.
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