НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге

Перед началом переговоров российский президент лично заехал за коллегой.

29 декабря, 13:22

Фото © Getty Images / Belarusian Presidency Press Office / Handout / Anadolu Agency

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры, их встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что перед началом переговоров российский президент лично заехал за коллегой. Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы сотрудничества Минска и Москвы.

Путин назвал Лукашенко непростым переговорщиком

Путин назвал Лукашенко непростым переговорщиком

Напомним, Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург накануне, 28 декабря, для участия в саммите СНГ, где обсуждались итоги председательства Белоруссии в Содружестве в течение 2021 года.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1