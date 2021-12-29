Вирусолог Жемчугов: В 2022 году коронавирус выберет себе новую "жертву" вместо человека

О том, как ситуация будет развиваться дальше и не прервёт ли спад заболеваемости угроза особого опасного штамма "омикрон", Лайф спросил у доктора медицинских наук, врача-иммунолога и вирусолога Владислава Жемчугова.

— В России за сутки выявили минимум случаев ковида с 22 сентября. Чем обусловлено снижение заболеваемости?

— Это связано в первую очередь с формированием иммунной прослойки. Снижение заболеваемости действительно началось, и оно продолжается. У нас просто не остаётся людей, которые бы не контактировали с вирусом, то есть у них есть иммунитет. Во-первых, это те, кто вакцинирован, во-вторых, кто переболел в явной форме, и те, кто переболел бессимптомно. Вот эти все люди и есть наш коллективный иммунитет, и он нарастает, а, соответственно, снижается количество людей, которые в принципе могут заболеть.

— А что с "омикроном"? Вся Европа уже болеет. За счёт чего нам удаётся сдерживать распространение этого заразного штамма?

— Его распространение сдерживается имеющимся коллективным иммунитетом. Хоть и иммунитет к старому (уханьскому) штамму уже ослабел на 30 процентов по отношению к "омикрону", но тем не менее происходит некое "пробуксовывание" по новому штамму.

Работа мобильных бригад вакцинации от CoViD-19 в столице © Агентство "Москва"

— Как в целом вы оцениваете эпидемическую обстановку в стране сейчас, накануне новогодних праздников?

— Да замечательная обстановка, всё классно. Всё идёт правильно. И вот если бы люди начали вакцинироваться с самого начала, то мы бы как минимум на полгода сократили период заболеваемости.

— Если сейчас "всё классно", то дальше будет только лучше? Каков ваш прогноз, Владислав Евгеньевич?

— Эпидемия уже завершается и в следующем году может вообще закончиться, потому что будет некому болеть. Люди либо вакцинированы, либо переболели. Всё будет идти только на спад, количество заболевших будет уменьшаться, и в следующем году вирус должен уйти в природу, куда-то на нового хозяина.

Временный госпиталь для пациентов с коронавирусом на ВДНХ © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

— А можете посоветовать читателям Лайфа, как бы так встретить Новый год, чтобы не заболеть?