Почти половина украинцев назвали Зеленского главным разочарованием 2021 года

Почти половина жителей Украины назвали президента страны Владимира Зеленского разочарованием года. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на данные исследования, проведённого социологическим центром Александра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"45% опрошенных назвали именно Зеленского "разочарованием года", а в 2020-м 28% считали его "неудачником года", — говорится в результатах опроса.

Отмечается, что Зеленский одновременно стал и "политиком года". Так, его имя назвали 17,3% респондентов, ещё 14,6% заявили, что в Незалежной нет таких. При этом нынешний украинский лидер с большим отрывом обогнал своего предшественника Петра Порошенко, набравшего 8,5% голосов антирейтинга. В тройку главных разочарований года украинцы также включили экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.