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Почти половина украинцев назвали Зеленского главным разочарованием 2021 года

Лидер Незалежной с большим отрывом обогнал своего предшественника Петра Порошенко, который набрал 8,5% голосов антирейтинга. В тройку также попал экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

29 декабря, 13:18
<p>Владимир Зеленский. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1473237087788933122/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ZelenskyyUa</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Twitter / ZelenskyyUa

Почти половина жителей Украины назвали президента страны Владимира Зеленского разочарованием года. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на данные исследования, проведённого социологическим центром Александра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"45% опрошенных назвали именно Зеленского "разочарованием года", а в 2020-м 28% считали его "неудачником года", — говорится в результатах опроса.

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Отмечается, что Зеленский одновременно стал и "политиком года". Так, его имя назвали 17,3% респондентов, ещё 14,6% заявили, что в Незалежной нет таких. При этом нынешний украинский лидер с большим отрывом обогнал своего предшественника Петра Порошенко, набравшего 8,5% голосов антирейтинга. В тройку главных разочарований года украинцы также включили экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о "безбашенных" поступках Зеленского. По словам министра, партнёры Киева боятся, что какая-то глупость разожжёт конфликт, который никому не нужен.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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