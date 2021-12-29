Звезду "Уральских пельменей" Соколова не выпустили в Таиланд из-за долга в пять тысяч
Артист внёс необходимую сумму прямо в аэропорту Екатеринбурга, однако самолёт улетел без него. Пришлось покупать новые билеты.
Дмитрий Соколов © Instagram / dk_sokolove
Звезда коллектива "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов не смог улететь в Таиланд, где собирался отдохнуть с семьёй, из-за долга перед приставами в пять тысяч. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в светских кругах. Сам артист подтвердил, что это действительно произошло.
"Не выпустили из Кольцово (аэропорт Екатеринбурга. — Прим. Лайфа) из-за штрафа в пять тысяч, да. Заплатил его прямо в аэропорту, но билеты всё равно пропали. Пришлось покупать новые, полетим. Посмотрим, выпустят ли на этот раз, не знаю", — рассказал Соколов агентству.
Он отметил, что не хочет раскрывать подробности случившегося, так как это "дела, уже не зависящие ни от кого".
Ранее Лайф рассказывал, что Вячеслав Мясников из "Уральских пельменей" рассказал, кого потерял из-за коронавируса и почему уходит со сцены. Артист признался, что у творческого коллектива кончились идеи, и поделился эмоциями по поводу самой главной трагедии в своей жизни.
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