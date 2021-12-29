Звезду "Уральских пельменей" Соколова не выпустили в Таиланд из-за долга в пять тысяч

Звезда коллектива "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов не смог улететь в Таиланд, где собирался отдохнуть с семьёй, из-за долга перед приставами в пять тысяч. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в светских кругах. Сам артист подтвердил, что это действительно произошло.

"Не выпустили из Кольцово (аэропорт Екатеринбурга. — Прим. Лайфа) из-за штрафа в пять тысяч, да. Заплатил его прямо в аэропорту, но билеты всё равно пропали. Пришлось покупать новые, полетим. Посмотрим, выпустят ли на этот раз, не знаю", — рассказал Соколов агентству.

Он отметил, что не хочет раскрывать подробности случившегося, так как это "дела, уже не зависящие ни от кого".