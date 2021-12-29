"Яблоко" исключило из партии почти 100 человек
Среди причин исключения указываются выдвижение на выборах против кандидатов политсилы, а также поддержка кандидатов-конкурентов.
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Федеральное бюро "Яблока" исключило из Московского регионального отделения членов партии, поддержавших на выборах её конкурентов. При этом в пресс-службе политсилы уточнили ТАСС, что мест в "Яблоке" лишились 98 человек.
Среди причин исключения указываются:
- выдвижение кандидатур на выборах в Мосгордуму против кандидатов "Яблока";
- поддержка на выборах в Госдуму и Мосгордуму кандидатов – конкурентов партии;
- подписание и распространение коллективных обращений, содержащих ложные утверждения, порочащие партию.
"Подобные действия влекут самую строгую партийную ответственность в любой партии в любой демократической стране", — сообщается на сайте политсилы.
Напомним, по итогам прошедших в сентябре выборов партия "Яблоко" не прошла в Госдуму. Победила же "Единая Россия" с результатом 49,82% голосов, также в нижнюю палату парламента прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).
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