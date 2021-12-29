"Яблоко" исключило из партии почти 100 человек

Федеральное бюро "Яблока" исключило из Московского регионального отделения членов партии, поддержавших на выборах её конкурентов. При этом в пресс-службе политсилы уточнили ТАСС, что мест в "Яблоке" лишились 98 человек.

Среди причин исключения указываются: выдвижение кандидатур на выборах в Мосгордуму против кандидатов "Яблока";

поддержка на выборах в Госдуму и Мосгордуму кандидатов – конкурентов партии;

подписание и распространение коллективных обращений, содержащих ложные утверждения, порочащие партию.

"Подобные действия влекут самую строгую партийную ответственность в любой партии в любой демократической стране", — сообщается на сайте политсилы.