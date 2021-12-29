Yeni Safak: В Турции поймали россиянина с поддельным паспортом

Правоохранители Турции задержали гражданина России с поддельным паспортом, его подозревают в связях с террористической группировкой. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

"Гражданин России с поддельным паспортом был задержан в аэропорту Эсенбога (Анкара. — Прим. Лайфа). У правоохранителей во время проверки пассажиров в самолёте, следовавшем из Киева в Анкару, вызвали подозрения действия Т.И., имеющего паспорт Узбекистана, выданный на его имя. Паспорт оказался поддельным. Подозреваемый — гражданин России узбекского происхождения Б.В. (24) был задержан", — сообщает издание.

Отмечается, что мужчина "действовал в составе террористической организации ИГИЛ* в Сирии, был зашифрован кодом G-87. По данным газеты, в сумках у задержанного обнаружили много поддельных удостоверений личности, паспортов, водительских прав разных стран. Кроме того, у него нашли поддельные ПЦР-тесты на коронавирус, которые были созданы с помощью фальшивой идентификационной информации для использования в международных поездках.

Также задержанный перевозил в багаже качественные принтеры высокого разрешения. Суд Анкары арестовал россиянина.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянина Егора Дудникова приговорили в Белоруссии к 11 годам тюрьмы. 21-летний гражданин РФ был обвинён в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности.