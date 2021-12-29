Составлен топ самых ковидоустойчивых российских губернаторов

По состоянию на 28 декабря из 85 действующих глав российских субъектов 43 официально переболели коронавирусом. Мониторинговый центр "Регион" составил рейтинг ковидоустойчивых губернаторов, пишет "Тульская служба новостей".

Указывается, что, согласно официальным данным, 50,6% губернаторов уже переболели ковидом (против 6,8%, если брать в расчёт всё население). Кроме того, лишь двое не вакцинировались от коронавируса первым компонентом. Это главы Республики Ингушетия и Саратовской области Махмуд-Али Калиматов и Валерий Радаев соответственно. А общее число ревакцинированных губернаторов составляет 37. При этом у большинства глав субъектов, не сделавших прививку вторым компонентом, не закончился срок в шесть месяцев после первой вакцинации.

Отмечается, что глава Башкирии Радий Хабиров в сентябре 2021 года прошёл ревакцинацию в четвёртый раз. Он сделал это после того, как выяснилось, что уровень антител снижается. Вместе с тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов вакцинировался два раза и дважды переболел ковидом. Причём в среднем не заразившимся вирусом главам субъектов 50 лет, а заболевшим — 51 год.

"Отдельно хочется остановиться на "губернаторах-богатырях", которые, по официальным данным, не болели коронавирусом. Притом что специфика работы чиновников такого ранга предполагает постоянное проведение совещаний и публичных мероприятий, встреч с людьми, посещение социальных объектов, промышленных предприятий и так далее. Большинство из тех, кто не болел, это губернаторы, о которых известно, что они придерживаются здорового образа жизни", — приводятся слова эксперта центра Веры Дубко.

Таким образом, общее число не заболевших ковидом губернаторов — 42. Среди них — руководитель Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, глава Республики Чувашия Олег Николаев, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Красноярского края Александр Усс, глава Приморья Олег Кожемяко, глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Также среди них и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Вместе с тем не болели коронавирусом губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, врио главы Тамбовской области Максим Егоров, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Севастополя Михаил Развожаев и глава Чукотского АО Роман Копин.