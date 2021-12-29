В Москве продлили срок выдачи подарочных наборов и денежных вознаграждений старшему поколению за вакцинацию от коронавируса. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы мэра столицы.

"Прaвительство Мoсквы приняло решение прoдлить срок действия прoграммы допoлнительного стимулирoвания вакцинaции от CoViD-19 пoжилых грaждан на три месяцa — до 31 марта 2022 года. Нормaтивные акты по дaнному вопросу подписал мэр Мoсквы Сергей Сoбянин", — говорится в релизе.

В рамках программы граждане старше 65 лет, прошедшие вакцинацию или ревакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье" или денежное вознаграждение в десять тысяч рублей.

"В подарочный набор входят пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, биологически активная добавка "Омега-3" и витамин D3, косметика для ухода за кожей, зубные паста и щётка, антибактериальный гель и набор медицинских масок", — отметили в пресс-службе.