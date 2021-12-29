В Москве продлили срок выплат компенсации пожилым за вакцинацию
В рамках программы граждане старше 65 лет могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье" или денежное вознаграждение в десять тысяч рублей.
Фото © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей
В Москве продлили срок выдачи подарочных наборов и денежных вознаграждений старшему поколению за вакцинацию от коронавируса. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы мэра столицы.
"Прaвительство Мoсквы приняло решение прoдлить срок действия прoграммы допoлнительного стимулирoвания вакцинaции от CoViD-19 пoжилых грaждан на три месяцa — до 31 марта 2022 года. Нормaтивные акты по дaнному вопросу подписал мэр Мoсквы Сергей Сoбянин", — говорится в релизе.
В рамках программы граждане старше 65 лет, прошедшие вакцинацию или ревакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье" или денежное вознаграждение в десять тысяч рублей.
"В подарочный набор входят пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, биологически активная добавка "Омега-3" и витамин D3, косметика для ухода за кожей, зубные паста и щётка, антибактериальный гель и набор медицинских масок", — отметили в пресс-службе.
Ранее Лайф рассказывал, что Михаил Мурашко заявил о более чем 78 миллионах россиян, привившихся первым компонентом антиковидной вакцины. Министр здравоохранения назвал старт массовой вакцинации от инфекции в РФ самым знаковым и большим событием 2021-го.
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