"Не отвечаю на вопросы": Нападающий Сергеев отказался комментировать слухи о возможном переходе в "Зенит"
По данным СМИ, форварду осталось лишь согласовать условия личного контракта с сине-бело-голубыми.
© ФК "Крылья Советов"
Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев отказался комментировать информацию о том, что он ведёт переговоры с "Зенитом" и может перейти в стан команды из Санкт-Петербурга.
"Ну и что, что пишут (про переговоры с "Зенитом". — Прим. Лайфа), я же говорю, я в отпуске, не отвечаю на вопросы", — заявил Сергеев "Матч ТВ".
Ранее Лайф сообщал, что рекордсмен ФНЛ Иван Сергеев близок к переходу в питерский "Зенит". По данным СМИ, нападающему осталось согласовать условия личного контракта с сине-бело-голубыми.
Комментариев: 0