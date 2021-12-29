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"Не отвечаю на вопросы": Нападающий Сергеев отказался комментировать слухи о возможном переходе в "Зенит"

По данным СМИ, форварду осталось лишь согласовать условия личного контракта с сине-бело-голубыми.

29 декабря, 12:37

© ФК "Крылья Советов"

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев отказался комментировать информацию о том, что он ведёт переговоры с "Зенитом" и может перейти в стан команды из Санкт-Петербурга.

"Ну и что, что пишут (про переговоры с "Зенитом". — Прим. Лайфа), я же говорю, я в отпуске, не отвечаю на вопросы", — заявил Сергеев "Матч ТВ".

СМИ: Нападающему "Крыльев" Сергееву осталось согласовать условия контракта с "Зенитом"

СМИ: Нападающему "Крыльев" Сергееву осталось согласовать условия контракта с "Зенитом"

Ранее Лайф сообщал, что рекордсмен ФНЛ Иван Сергеев близок к переходу в питерский "Зенит". По данным СМИ, нападающему осталось согласовать условия личного контракта с сине-бело-голубыми.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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