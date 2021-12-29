Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев отказался комментировать информацию о том, что он ведёт переговоры с "Зенитом" и может перейти в стан команды из Санкт-Петербурга.

"Ну и что, что пишут (про переговоры с "Зенитом". — Прим. Лайфа), я же говорю, я в отпуске, не отвечаю на вопросы", — заявил Сергеев "Матч ТВ".