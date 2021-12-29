Глава ФАС предупредил, что штрафы металлургам будут больше, чем у Google
Сейчас продолжаются расследования дел о завышении цен предприятиями и завершатся они только в 2022-м.
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Штрафы предприятий "Северсталь", НЛМК и ММК из-за монопольного завышения цен на продукцию могут превысить наказания по результатам расследования дел Google. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский.
"Может быть, штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google. Там также идёт расследование, там крупнейшие компании, поэтому, может быть, ещё и здесь вас удивим", — сказал он в интервью RTVI.
По словам Шаскольского, в ходе расследования по каждому предприятию накопилось порядка 100 томов, однако это дело находится в процессе и будет завершено только в 2022 году. Дела в отношении "Северстали", НЛМК и ММК были возбуждены в апреле текущего года по признакам монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат.
А ранее Лайф рассказывал, что суд в Москве наложил на Google оборотный штраф в 7,2 млрд рублей. С начала 2021 года в отношении владельца YouTube было составлено 16 протоколов об административных нарушениях.
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