В Белоруссии выявлены первые случаи заражения "омикроном"

Министерство здравоохранения Белоруссии зафиксировало первых заражённых новым штаммом коронавируса "омикрон" в стране, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Минздрава, в республике обнаружено четыре человека с новой версией заболевания. Болезнь у них протекает в лёгкой форме.

Ведомство также указало, что за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 1493 пациентов с CoViD-19 по результатам 27 593 тестов.