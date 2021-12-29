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В Белоруссии выявлены первые случаи заражения "омикроном"

В республике обнаружено четыре человека с новым вариантом ковида. Болезнь у них протекает в лёгкой форме.

29 декабря, 12:54

© Shutterstock

Министерство здравоохранения Белоруссии зафиксировало первых заражённых новым штаммом коронавируса "омикрон" в стране, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Минздрава, в республике обнаружено четыре человека с новой версией заболевания. Болезнь у них протекает в лёгкой форме.

Ведомство также указало, что за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 1493 пациентов с CoViD-19 по результатам 27 593 тестов.

Минздрав опроверг сообщения о случаях заражения "омикроном" внутри России

Минздрав опроверг сообщения о случаях заражения "омикроном" внутри России

Ранее Лайф рассказывал, что первые случаи "омикрона" в Японии выявили у семьи, не выезжавшей из страны. Отметим, что до сих пор заражения этой мутацией коронавируса в государстве фиксировали у граждан, приехавших из-за рубежа.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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