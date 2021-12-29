Силовики проводят обыски в доме бывшего главы Назрани Тумгоева

В доме бывшего руководителя Администрации Назрани Алихана Тумгоева проходит обыск в связи с подозрением в превышении им должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что подозрения силовиков вызвал период, когда Тумгоев был главой администрации. Как уточняет "Интерфакс", силовики прибыли к дому чиновника на нескольких машинах, доступ к зданию закрыт. Официально правоохранительные органы информацию об этом пока не опубликовали.

Алихан Тумгоев возглавлял Администрацию Назрани с 2012 по 2019 год. Он ушёл в отставку 24 сентября 2019-го в связи с истечением срока полномочий.