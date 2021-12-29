Силовики проводят обыски в доме бывшего главы Назрани Тумгоева
Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий в период работы в администрации города.
Алихан Тумгоев © Сайт Администрации города Назрань
В доме бывшего руководителя Администрации Назрани Алихана Тумгоева проходит обыск в связи с подозрением в превышении им должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что подозрения силовиков вызвал период, когда Тумгоев был главой администрации. Как уточняет "Интерфакс", силовики прибыли к дому чиновника на нескольких машинах, доступ к зданию закрыт. Официально правоохранительные органы информацию об этом пока не опубликовали.
Алихан Тумгоев возглавлял Администрацию Назрани с 2012 по 2019 год. Он ушёл в отставку 24 сентября 2019-го в связи с истечением срока полномочий.
Ранее Лайф рассказывал, что начальника УГИБДД РФ по Колыме Савейкина задержали за превышение полномочий. Полковник пока продолжает занимать свою должность, но "в случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел" и понесёт наказание.
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