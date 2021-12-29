Юрист отказался от иска к Деду Морозу и решил сам одаривать россиян в Новый год
По словам Игоря Мирзоева, презенты достанутся всем вне зависимости от поведения. Просьбы о заветных мечтах мужчина попросил присылать ему в личные сообщения.
Юрист из Петербурга Игорь Мирзоев © VK / Игорь Мирзоев
Юрист из Северной столицы Игорь Мирзоев отказался от иска к Деду Морозу, который, по его мнению, не справляется со своими обязанностями. Вместе с тем петербуржец заявил, что решил взять на себя обязанности новогоднего волшебника и отныне намерен сам исполнять заветные мечты россиян.
"Подарки он (Дед Мороз. — Прим. Лайфа) как дарил лишь избранным, так и дарит. Только тем, кто хорошо себя вёл. В связи с чем я решил восполнить пробел и взял на себя в этом году обязанности Деда Мороза! Неважно, хорошо вы себя вели или плохо. А даже если плохо — вы получите двойной подарок! Чтобы не было обидно", — написал Мирзоев на странице в соцсети "ВКонтакте".
Просьбы о заветных подарках юрист попросил присылать ему в личные сообщения. Под постом Мирзоева появились десятки комментариев с поддержкой необычной инициативы.
Напомним, Лайф писал, что Мирзоев решил обратиться в суд, чтобы взыскать с Деда Мороза неполученные подарки и моральный ущерб. Он отметил, что в своё время не получал презентов в ожидании новогоднего чуда от того, кто, по сути, безвозмездно должен исполнять все заветные желания. К слову, ранее президент РФ Владимир Путин встал на защиту Деда Мороза. Глава государства напомнил, что новогодний волшебник исполняет желания только хороших мальчиков и девочек.
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