Юрист отказался от иска к Деду Морозу и решил сам одаривать россиян в Новый год

Юрист из Северной столицы Игорь Мирзоев отказался от иска к Деду Морозу, который, по его мнению, не справляется со своими обязанностями. Вместе с тем петербуржец заявил, что решил взять на себя обязанности новогоднего волшебника и отныне намерен сам исполнять заветные мечты россиян.

"Подарки он (Дед Мороз. — Прим. Лайфа) как дарил лишь избранным, так и дарит. Только тем, кто хорошо себя вёл. В связи с чем я решил восполнить пробел и взял на себя в этом году обязанности Деда Мороза! Неважно, хорошо вы себя вели или плохо. А даже если плохо — вы получите двойной подарок! Чтобы не было обидно", — написал Мирзоев на странице в соцсети "ВКонтакте".

Просьбы о заветных подарках юрист попросил присылать ему в личные сообщения. Под постом Мирзоева появились десятки комментариев с поддержкой необычной инициативы.