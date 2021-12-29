Журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале опроверг информацию о том, что экс главный тренер "Локомотива" Марко Николич может возглавить ЦСКА.

"Коллеги пишут, что в ЦСКА в январе может прийти Марко Николич. По моей информации, этого не произойдёт. Алексей Березуцкий продолжает оставаться главным тренером команды и будет готовить команду в весенней части сезона. <...> Но ЦСКА доверяет Березуцкому. Насколько мне известно, позиция неизменна: Алексей никуда не уйдёт", — написал журналист.

По его мнению, армейцам могли действительно предлагать Николича в качестве возможного сменщика Алексея Березуцкого, да и сам сербский наставник говорил о том, что у него имеются варианты работы в России.