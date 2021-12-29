Мантуров указал на необоснованность требования ЕС €290 млрд компенсации от России

Россия не подписывала пункт о госзакупках, когда вступала во Всемирную торговую организацию (ВТО), поэтому претензии Евросоюза в нарушении Москвой норм организации необоснованны. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей", — приводит его слова РБК.

Также Мантуров указал, что введённые Западом санкции обязывают РФ производить свою продукцию для импортозамещения и никаких претензий по этому быть просто не может. Если ЕС хочет полноценной кооперации, Москва не отказывается от неё, более того, никаких ограничений не будет и в кооперации с коммерческими частными компаниями, уточнил глава ведомства.