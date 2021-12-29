Мантуров указал на необоснованность требования ЕС €290 млрд компенсации от России
При этом глава Минпромторга подчеркнул, что если Запад хочет полноценной кооперации, то Москва не отказывается от неё.
Денис Мантуров. Фото © Kremlin.ru
Россия не подписывала пункт о госзакупках, когда вступала во Всемирную торговую организацию (ВТО), поэтому претензии Евросоюза в нарушении Москвой норм организации необоснованны. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей", — приводит его слова РБК.
Также Мантуров указал, что введённые Западом санкции обязывают РФ производить свою продукцию для импортозамещения и никаких претензий по этому быть просто не может. Если ЕС хочет полноценной кооперации, Москва не отказывается от неё, более того, никаких ограничений не будет и в кооперации с коммерческими частными компаниями, уточнил глава ведомства.
Напомним, ранее стало известно, что ЕС подал на Россию жалобу в ВТО, оценив свои потери из-за импортозамещения в €290 миллиардов. Минэкономразвития РФ пояснило, что Евросоюз не требует от РФ эту сумму, а хочет добиться отмены или модификации ряда мер, которые кажутся Брюсселю нарушающими правила ВТО.
Ранее в США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО из-за импортозамещения. В Вашингтоне считают, что действия Москвы ставят американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия, а также лишают возможности честной конкуренции. Сенатор Анатолий Широков назвал обвинения США смешными, подчеркнув, что многочисленные санкции, которые наложены на РФ США, являются не чем иным, как, собственно, нарушением любых принципов ВТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не согласился с обвинениями Вашингтона, отметив, что Россия "ничего не нарушает в этой области".
Комментариев: 0