Лыжница Непряева заняла третье место во второй гонке на "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке на десять километров с раздельным стартом в рамках многодневки "Тур де Ски".

Победу одержала представительница Финляндии Кертту Нисканен, которая на 18 с лишним секунд опередила шведку Эббу Андерссон, занявшую второе место. Наша спортсменка проиграла победителю 30,5 секунды. Добавим, что благодаря этому результату Нисканен возглавила общий зачёт "Тур де Ски".