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Лыжница Непряева заняла третье место во второй гонке на "Тур де Ски"

Победу одержала финская гонщица Кертту Нисканен, которая и возглавила общий зачёт многодневки.

29 декабря, 13:30

Наталья Непряева. Фото © Getty Images / Millo Moravski / Agence Zoom

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке на десять километров с раздельным стартом в рамках многодневки "Тур де Ски".

Победу одержала представительница Финляндии Кертту Нисканен, которая на 18 с лишним секунд опередила шведку Эббу Андерссон, занявшую второе место. Наша спортсменка проиграла победителю 30,5 секунды. Добавим, что благодаря этому результату Нисканен возглавила общий зачёт "Тур де Ски".

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Отметим, что в десятку сильнейших попали ещё две представительницы России: Юлия Ступак стала седьмой, а строчкой ниже расположилась Татьяна Сорина.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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