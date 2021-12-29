Сенатор Полетаев счёл присутствие иностранных дипломатов на суде по "Мемориалу" вмешательством в дела РФ

Присутствие иностранных дипломатов на слушании по делу международного "Мемориала"* свидетельствует о попытке вмешательства во внутренние дела России. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Полетаев, сообщает пресс-служба временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Учитывая комментарии западных официальных лиц, включая претенциозные оценки судебного процесса со стороны посла США Джона Салливана и недавнее заявление главы Госдепа Энтони Блинкена, речь идёт о прямой попытке вмешаться во внутренние политические процессы в России", — подчеркнул он.

Напомним, в ноябре Генпрокуратура подала иск в Верховный суд с требованием ликвидировать международную правозащитную организацию "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. На сегодняшнее заседание Мосгорсуда по делу "Мемориала" приехали дипломаты из США и ещё семи стран. В их число вошли Испания, Эстония, Литва, Финляндия, Швеция, Дания и Германия.

"Появление на слушаниях дипломатов из ряда стран Запада во главе с США нельзя расценивать иначе как попытку оказать давление на суд. Действия и высказывания западных дипломатов говорят сами за себя", — заключил Полетаев.

Ранее Владимир Путин заявил, что рассчитывает на объективный суд по "Мемориалу". Как указал тогда президент, организация должна в полной мере отвечать своему призванию и не относить к жертвам советских репрессий преступников, которые служили интересам нацистов. Однако Верховный суд России всё же ликвидировал организацию. Как указали в инстанции, данная НКО искажает память о Великой Отечественной войне и создаёт лживый образ СССР.