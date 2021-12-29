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Читатели Die Zeit напомнили ФРГ об уроках Второй мировой из-за военной помощи Литве

Пользователи отметили, что деньги, потраченные на строительство новой казармы вблизи России, лучше было бы направить на здравоохранение.

29 декабря, 13:34

Фото © Kay Nietfeld / picture alliance / Getty Images

Читатели немецкой газеты Die Zeit высказали своё недовольство новостью о проекте строительства новых казарм для войск НАТО в Литве, в котором принимает участие Германия.

"В этом деле мне не нравится, что Германия уже побывала в Прибалтике во время Второй мировой войны. И там ей тогда тоже оказали активную поддержку местные силы. Конечно, сейчас ситуация совершенно иная. Но скажите ради всего святого: что мы там опять забыли?" — отметил один из пользователей.

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Комментаторы заметили, что "парой немецких солдат" на границе Москву вряд ли можно впечатлить, но, вероятно, этого никто не добивался, а размещение военных было "символическим актом". Некоторые задались вопросом, являются ли действия ФРГ "концентрацией войск и провокацией". Кто-то также подчеркнул, что "тот, кто забывает уроки истории, обречён на их повторение".

"Задача этих танков состоит в том, чтобы поддерживать напряжённость на российских границах на постоянно высоком уровне. По мне, так лучше бы немецкая армия оставалась в Германии, а вместо новой казармы вблизи России отремонтировали бы пару танков или самолётов. А ещё лучше вложили бы эти деньги в здравоохранение", — заключил один из читателей.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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