6 решений военно-технического ответа Западу, которые могут предложить армия и флот Путину 28 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Владимир Путин заявил, что, в случае если США и НАТО будут медлить с ответом на предложение России подписать договор о гарантиях безопасности, Москва будет вынуждена обратиться к мнению экспертов и воздействовать на Запад уже на стратегическом языке противодействия военным угрозам. Переводим на язык военных: "Когда Запад поймёт, что над его ударными средствами, системами управления, авианосными группировками нависла прямая угроза уничтожения, появится вопрос, зачем что-то начинать, если ты проиграешь". Америка и Европа блефуют, считают эксперты. Минобороны России знает о проблемах ядерной триады вооружения США. Доказали отсутствие преимуществ армии НАТО и осенние учения, когда на отработку операции 35 тысячам солдат Северного альянса потребовалось два с половиной месяца. В то время как 200 тысячам военных России и Белоруссии — только пять дней. Поэтому Москва, несмотря на переговоры, не намерена бесконечно ждать их завершения и может в любой момент применить военно-технические решения.

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Представители России и США трижды встретятся в следующем месяце во время переговоров по гарантиям безопасности: 10 января в Женеве, затем 12 января с участием блока НАТО и 13 января в составе ОБСЕ. По заявлению замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, Россия едет на мероприятия в межведомственном формате с участием военных и ожидает того же от западных коллег. В середине декабря российское внешнеполитическое ведомство опубликовало проекты договоров с США, за два дня до этого передав проект документа представителям военного альянса.

Бесполётная зона над Донбассом

— В случае превентивных мер Россия может закрыть небо Донбасса, организовать бесполётную зону при помощи РЭБ, что будет держать все разведкомплексы на почтительном расстоянии от непризнанных республик. Ведь военные меры — это не только столкновение, но и создание непосредственных угроз противнику, при которых он откажется от своих дальнейших действий, — объясняет военный эксперт Алексей Леонков.

Станция подавления комплекса "Красуха-2". Фото © Wikipedia

Отработка по позициям, с которых регулярно обстреливают жителей ДНР и ЛНР

— Россия чётко дала понять, что не будет ждать результатов договорённостей и начнёт действовать. Потому даже в ходе переговоров и при их завершении американцы и их союзники продолжают действовать, в том числе на территории Украины, — будут продолжать поставки вооружения, обучать личный состав и продвигать воинские контингенты к нашим границам. Остаётся только силовой метод, и мы к нему готовы, — напоминает военный эксперт Алексей Леонков.

Признание донбасских республик Сирией, Южной Осетией и Абхазией

— Подобный ход решит ряд вопросов, — говорит политолог Марат Баширов. — Это позволит организовать взаимодействие России с Донбассом через Сирию. А это уже другой уровень, который включает военные поставки, экономические связи и взаимное развитие.

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Создание военно-политического союза России и Китая

Под нажимом США Евросоюз давно дискредитировал свою политику по отношению к России, поэтому движение Москвы в сторону Пекина становится очевидным выходом из ситуации, считают эксперты. О создании такого партнёрства Лайф писал и ранее. Причём подписанная главами военных ведомств России и Китая дорожная карта военного сотрудничества в конце ноября осталась практически незамеченной на Западе.

Как Россия может использовать проблемы ядерной триады США

Россия уже научилась отличать блеф от реального положения дел. США максимально поднимают ставки в надежде, что Россия предложит диалог и опять пойдёт на уступки. "Но этого не будет. Мы чётко знаем, что находится у наших границ", — рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, как недавно американский сенатор Роджер Уокер заявил о том, как наказать Россию за вторжение на Украину — превентивным ядерным ударом. Но дело в том, что у них нет возможности нанести его без катастрофических последствий для себя.

— Удар не получится мощным, потому что у американцев наблюдаются проблемы с третьим компонентом стратегической ядерной триады США — ракетами "Минитмен-3" шахтного базирования — 450 единиц. Последний тестовый удачный пуск был осуществлён в 2010 году, с тех пор 10 лет подряд ни один запуск не был удачным. То есть их ракеты непригодны для эксплуатации, если мерить нашими критериями оценки боеспособности баллистических межконтинентальных ракет. "Минитмен-3" — это оружие, которое может участвовать в превентивном либо ответном ударе, но оно не только не полетит, но и способно нанести вред самой Америке при попытке запустить их в большом количестве, — говорит Леонков. В то время как российский ядерный арсенал обновлён на 88%.

Пуск ракеты LGM-30G Minuteman III 8 июня 1994 года. Фото © Wikipedia

Также эксперт напоминает и про торможение строительства подводных лодок "Колумбия", которые должны были начать заменять "Огайо" системы "Трайдент". Но ни одна из них ещё не готова. Что касается третьего участника ядерной триады США — бомбардировщиков Б-52, то их срок службы продлён на 40 лет, по истечении которого им исполнится 90 лет. США не смогут остановить наши гиперзвуковые ракеты, которые способны нести ядерные боеголовки, и у них нет комплексов, подобных российским "Посейдону" и "Буревестнику".

Размещение ядерного вооружения в Калининграде, Минске и на Кубе

Известный пул вариантов — это размещение дополнительного ядерного оружия в Калининграде или в Белоруссии, в том числе малой и средней дальности с ядерными боеголовками, с целью сократить подлётное время до столиц и командных пунктов НАТО и американских военных баз на территории западной Европы. Кроме того, остаётся вариант с размещением ядерных ракет на Кубе при договорённости с руководством, разумеется, а также строительство аэродрома для бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, в Венесуэле, напоминает публицист Борис Рожин. Что, по его мнению, вызовет ситуацию, аналогичную Карибскому кризису, которая и сформирует правила новой холодной войны. Поскольку США сейчас считают, что они могут не договариваться, так как нет правил. Именно такие кризисы и локальные войны формируют новый мир.

Помимо того, к арсеналу чисто военных средств могут быть добавлены и экономические, полагает политолог Александр Роджерс. Евросоюз уже рассуждает о том, что потерял кучу денег от наших ответных санкций, но есть возможность увеличить его проигрыш.

— Например, ряд немецких компаний имеет доступ на наш рынок, и это весьма широкий спектр, который мы можем заменить, в том числе и на собственных мощностях. Если попрощаться с немецкими производителями на рынке гидротурбин, это серьёзно скажется на раскачивании бизнес-элит Германии, — говорит Роджерс. — И не стоит забывать, что есть союзник у Лукашенко, который уже грозился перекрыть Европе газ и нефть. Мы тут даже можем сказать, что Россия ни при чём, а он независимый президент.

Опыт Китая продемонстрировал всему миру, как наказывают бывших партнёров. "Когда Китай объявил бойкот Литве, то немецкие и другие европейские компании начали оттуда уходить, потому что коммерческая деятельность там стала бессмысленной. Мы в том числе по взаимной договорённости точно так же можем вносить расколы в евространы, устраивая такие вот блокады, вынуждая их идти на более дружественную нам политику, приводит пример эксперт.