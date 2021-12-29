Путин: Выполнение союзных программ РФ и Белоруссии создаст лучшие условия для экономик

"Это прежде всего финансы, это налоговое, таможенное законодательство, фискальное. Это очень важно, это будет создавать лучшие условия для развития экономики двух стран", — сказал Путин во время встречи с белорусским лидером в Санкт-Петербурге, напомнив о принятии в этом году 28 союзных программ.