Путин: Выполнение союзных программ РФ и Белоруссии создаст лучшие условия для экономик
На встрече с президентом соседней республики российский лидер напомнил о важности принятых в этом году решений.
Александр Лукашенко и Владимир Путин © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что лучшие условия для экономик России и Белоруссии будут созданы благодаря выполнению союзных программ.
"Это прежде всего финансы, это налоговое, таможенное законодательство, фискальное. Это очень важно, это будет создавать лучшие условия для развития экономики двух стран", — сказал Путин во время встречи с белорусским лидером в Санкт-Петербурге, напомнив о принятии в этом году 28 союзных программ.
В ноябре в ходе заседания Высшего государственного совета Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. Позже госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что страны пока не будут переходить на единую валюту, да и сам Лукашенко призвал не пугать белорусов вхождением в состав России. Он подчеркнул, что смысл интеграции между странами в том, чтобы вместе делать общее дело.
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