Волонтёр, искавший ребёнка в Дубне: Первые два часа обычно решающие

Сергей Земляницин — спасатель и волонтёр, который вместе с другими откликнулся на зов о помощи в поисках 11-летнего мальчика из подмосковной Дубны, который в понедельник не вернулся из школы. Позже тело ребёнка найдут на объездной дороге в канаве — он замёрз насмерть. Лайф спросил у Сергея о том, как проходила операция и можно ли было успеть помочь погибшему мальчику.

— Когда поступил сигнал о пропаже ребёнка? Расскажите о последней известной вам информации.

— В отряд мне информация поступила в 17:50 позавчера. В поисках участвовало около 300 человек. Семья многодетная, мальчика никто не высаживал из маршрутки, как пишут в Интернете. Это уже проверенная информация.

— Ребёнок оказался на улице зимой. Днём его не нашли, время близится к ночи... Вы надеялись на чудо?

— Надежда у нас всегда есть, что найдётся...

Вскоре после пропажи мальчик попал на камеры видеонаблюдения © LIFE

— А каковы вообще шансы на успешные поиски ребёнка, если он пропадает зимой? Сколько часов может продержаться детский организм на морозе? Счастливые истории спасения случаются?

— Вообще, всё зависит от температуры на улице, но чем раньше сообщат о пропаже человека, тем больше шансов его найти живым. Родные обычно сообщают уже позже, что ребёнок потерялся, хотя в первые два часа, как только всё случилось, больше всего шансов, что всё закончится благополучно.

— Есть ли какой-то алгоритм действий, как поступать родителям, если их ребёнок вдруг не пришёл из школы?

— Первым делом я советую родителям сразу обращаться в полицию. Неважно, даже если ребёнок опоздал на час, на два — лучше сразу сообщать в полицию. Лучше отреагировать — и чем быстрее, тем лучше.

© VK / ВПСО Дубна

— Если вы зимой очутились на улице и заблудились без телефона по каким-то причинам, то как действовать? Есть рекомендации опытных поисковиков на этот случай?