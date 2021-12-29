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"Решение было принято давно": Лыжница Ступак снимается с "Тур де ски"

В сегодняшней гонке на десять километров она заняла седьмое место, проиграв победителю 48 секунд.

29 декабря, 14:08

Фото © Instagram / yulia_belorukova

Лыжница Юлия Ступак не будет продолжать выступление на многодневке "Тур де ски" и снимается с соревнований.

"Для меня этот "Тур де ски" закончен. Решение было принято давно, даже очень давно. Я для себя решила, что это будет тот старт, на который я не ориентируюсь", — заявила Ступак в эфире "Матч ТВ".

Лыжница Непряева заняла третье место во второй гонке на "Тур де Ски"

Лыжница Непряева заняла третье место во второй гонке на "Тур де Ски"

Добавим, что сегодня Ступак заняла седьмое место в гонке на десять километров с раздельным стартом. Победителю — Кертту Нисканену из Финляндии — она проиграла 48 секунд. На пьедестал сумела попасть ещё одна представительница России — Наталья Непряева.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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