"Решение было принято давно": Лыжница Ступак снимается с "Тур де ски"
В сегодняшней гонке на десять километров она заняла седьмое место, проиграв победителю 48 секунд.
Фото © Instagram / yulia_belorukova
Лыжница Юлия Ступак не будет продолжать выступление на многодневке "Тур де ски" и снимается с соревнований.
"Для меня этот "Тур де ски" закончен. Решение было принято давно, даже очень давно. Я для себя решила, что это будет тот старт, на который я не ориентируюсь", — заявила Ступак в эфире "Матч ТВ".
Добавим, что сегодня Ступак заняла седьмое место в гонке на десять километров с раздельным стартом. Победителю — Кертту Нисканену из Финляндии — она проиграла 48 секунд. На пьедестал сумела попасть ещё одна представительница России — Наталья Непряева.
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