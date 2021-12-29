Клаудиньо и Шиманьский сильнее всего прибавили в цене среди футболистов РПЛ
А вот в обратном направлении рыночная цена существеннее всего изменилась у спартаковцев Александра Максименко и Джордана Ларссона, а также у защитника "Зенита" Деяна Ловрена.
Футболист Клаудиньо. Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо и его коллега из "Динамо" Себастьян Шиманьский стали лучшими футболистами РПЛ по приросту трансферной стоимости. Данные публикует портал Transfermarkt.
Так, цена обоих футболистов выросла сразу на пять миллионов. Теперь Клаудиньо оценивается в 16 миллионов евро, тогда как Шиманьский — в 13 миллионов. На третьем месте по этому показателю находится молодой представитель "Динамо" Арсен Захарян, цена которого выросла на три миллиона евро.
А вот наибольшее снижение трансферной стоимости, по версии портала, произошло у вратаря "Спартака" Александра Максименко, который потерял в цене четыре миллиона евро. Следом за ним идут его одноклубник Джордан Ларссон и защитник "Зенита" Деян Ловрен (минус три миллиона евро у обоих).
Добавим, что самым дорогим игроком лиги остаётся нападающий "Зенита" Сердар Азмун, которого портал оценивает в 25 миллионов евро.
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