Криокамеру с вакцинами от ковида в Пскове проверяли за четыре дня до поломки

Криокамеру на предприятии "Фармация" в Пскове, из-за поломки которой испортилось почти 45 тысяч доз вакцин от коронавируса, проверяли за четыре дня до ЧП, а именно 21 января. Об этом Лайфу сообщил источник. Сама авария, по словам собеседника, произошла 25 декабря. Заметили поломку только 27 декабря, поскольку в выходные дежурных нет. Сейчас оборудование работает. Как ожидается, его заменят в начале 2022-го. В распоряжение нашей редакции также попали фото сломанного оборудования.