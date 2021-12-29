Криокамеру с вакцинами от ковида в Пскове проверяли за четыре дня до поломки
Неполадки были обнаружены лишь спустя пару дней после ЧП, поскольку в выходные дежурных нет.
Сломанная криокамера на предприятии "Фармация" в Пскове © LIFE
Криокамеру на предприятии "Фармация" в Пскове, из-за поломки которой испортилось почти 45 тысяч доз вакцин от коронавируса, проверяли за четыре дня до ЧП, а именно 21 января. Об этом Лайфу сообщил источник. Сама авария, по словам собеседника, произошла 25 декабря. Заметили поломку только 27 декабря, поскольку в выходные дежурных нет. Сейчас оборудование работает. Как ожидается, его заменят в начале 2022-го. В распоряжение нашей редакции также попали фото сломанного оборудования.
Сломанная криокамера на предприятии "Фармация" в Пскове © LIFE
На кадрах вокруг некоторых труб видны следы от паяния, причём не очень аккуратные. При этом решётка камеры оказалась сильно погнута.
Напомним, о поломке сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, испортилось 33 310 доз "Спутника V" и 11 500 доз "Спутника лайт". Губернатор подчеркнул, что на прививочную кампанию в регионе это не повлияет, так как имеется достаточный запас препаратов.
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