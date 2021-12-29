Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку, которую Москва оказывала Минску в санкционное время. Об этом глава республики заявил на встрече с коллегой из РФ в Санкт-Петербурге.

"Я вам очень благодарен, вам лично прежде всего, за то, что вы сделали для Беларуси. И за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить. Дело не в лести. <...> Нас продолжают душить. Пять пакетов ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете. Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции", — указал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что любое предложение или просьба, озвученные Минском, выполнялись, а российские компании, правительство и банки идут навстречу, поддерживая республику. Он также добавил, что ВВП Белоруссии и товарооборот за прошедший год выросли во многом благодаря России.