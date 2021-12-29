Суд арестовал устроившего стрельбу в больнице на Ставрополье врача

Петровский районный суд Ставропольского края арестовал врача, который устроил стрельбу в больнице Светлограда, приревновав экс-супругу к её коллеге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"В рамках расследования уголовного дела следователь СКР задержал мужчину. Сегодня Петровским районным судом Ставропольского края в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в релизе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".