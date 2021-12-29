Суд арестовал устроившего стрельбу в больнице на Ставрополье врача
Мужчину подозревают в хулиганстве, а также в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.
Устроивший стрельбу в больнице на Ставрополье врач © СУ СК РФ по Ставропольскому краю
Петровский районный суд Ставропольского края арестовал врача, который устроил стрельбу в больнице Светлограда, приревновав экс-супругу к её коллеге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"В рамках расследования уголовного дела следователь СКР задержал мужчину. Сегодня Петровским районным судом Ставропольского края в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в релизе.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".
Кроме того, сообщается, что в 2014 году подозреваемый в лесопосадке в районе "Гора Куцай" нашёл оружие и 27 патронов к нему, которые оставил себе.
Напомним, всё произошло днём 28 декабря. По данным Лайфа, мужчина хотел "разобраться" с бывшей женой, которая работает в этой больнице медсестрой. Правоохранители быстро задержали медика. Лайф публиковал фото из больницы с дырками в потолке и стенах от пуль, выпущенных медиком.
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