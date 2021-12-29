Требования для приёма в российское гражданство сократятся более чем к 20 категориям лиц
В частности, речь идёт о представителях бывшего СССР и их детях, участвующих в соответствующей госпрограмме, а также о лицах, родственники которых — граждане РФ, проживающие в России.
Внесённый в Госдуму президентом России Владимиром Путиным законопроект "О гражданстве Российской Федерации" предусматривает сокращение требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в российское гражданство. Об этом говорится в документе, опубликованном в думской электронной базе данных.
"Одновременно законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в гражданство Российской Федерации и признании российскими гражданами", — указано в пояснительной записке.
В частности, речь идёт о представителях бывшего СССР и их детях, участвующих в соответствующей государственной программе, а также о лицах, которые имеют проживающих в РФ родственников – граждан нашей страны.
Ранее Лайф писал, что Путин внёс в Госдуму проект закона "О гражданстве Российской Федерации". Положения документа ориентированы на предоставление гражданства людям, которые живут в РФ и "способны органично включиться в систему позитивных социальных связей".
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