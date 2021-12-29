Стала известна дата прощания с основателем "Спутника и погрома" Просвирниным

Прощание с основателем националистического проекта "Спутник и погром" Егором Просвирниным, который скончался 27 декабря, состоится 4 января. Об этом Лайфу рассказала его супруга Марина Просвирнина. Место она не уточнила.

При этом ранее в телеграм-канале "Спутник и погром" появилась информация о том, что сам Просвирнин хотел быть похороненным на Троекуровском кладбище, его друзья и соратники собирали на это средства.