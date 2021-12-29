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Стала известна дата прощания с основателем "Спутника и погрома" Просвирниным

Сам он хотел быть похороненным на Троекуровском кладбище, его друзья и соратники собирали на это средства.

29 декабря, 14:42

© Facebook / Егор Просвирнин

Прощание с основателем националистического проекта "Спутник и погром" Егором Просвирниным, который скончался 27 декабря, состоится 4 января. Об этом Лайфу рассказала его супруга Марина Просвирнина. Место она не уточнила.

При этом ранее в телеграм-канале "Спутник и погром" появилась информация о том, что сам Просвирнин хотел быть похороненным на Троекуровском кладбище, его друзья и соратники собирали на это средства.

"Спутник и погром" отверг версию с суицидом Просвирнина

"Спутник и погром" отверг версию с суицидом Просвирнина

Напомним, что тело основателя проекта "Спутник и погром" нашли под окнами жилого дома на Тверском бульваре вечером 27 декабря. Лайф публиковал видео с места происшествия. Причины сейчас выясняются. Ранее стало известно, что перед гибелью Просвирнин жаловался на проблемы с женой. При этом в "Спутнике и погроме" заявили, что последнюю неделю жизни основатель националистического проекта страдал бессонницей, но не задумывался о суициде.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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