Стала известна дата прощания с основателем "Спутника и погрома" Просвирниным
Сам он хотел быть похороненным на Троекуровском кладбище, его друзья и соратники собирали на это средства.
© Facebook / Егор Просвирнин
Прощание с основателем националистического проекта "Спутник и погром" Егором Просвирниным, который скончался 27 декабря, состоится 4 января. Об этом Лайфу рассказала его супруга Марина Просвирнина. Место она не уточнила.
При этом ранее в телеграм-канале "Спутник и погром" появилась информация о том, что сам Просвирнин хотел быть похороненным на Троекуровском кладбище, его друзья и соратники собирали на это средства.
Напомним, что тело основателя проекта "Спутник и погром" нашли под окнами жилого дома на Тверском бульваре вечером 27 декабря. Лайф публиковал видео с места происшествия. Причины сейчас выясняются. Ранее стало известно, что перед гибелью Просвирнин жаловался на проблемы с женой. При этом в "Спутнике и погроме" заявили, что последнюю неделю жизни основатель националистического проекта страдал бессонницей, но не задумывался о суициде.
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