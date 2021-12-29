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Первая леди Украины попала впросак с ценами на рыбу в стране

Позднее Елена Зеленская написала в "Инстаграме", что оговорилась и имела в виду стоимость за 100 граммов.

29 декабря, 14:36

Елена Зеленская © Instagram / olenazelenska_official

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила в эфире телеканала "1+1", что стоимость замороженной скумбрии составляет восемь гривен за килограмм.

Первая леди рассказывала о здоровом питании, когда вдруг назвала эту цену. На самом деле в киевских магазинах скумбрия продаётся по цене 65–100 гривен за килограмм (до 2000 рублей). Позднее Елена Зеленская написала в "Инстаграме", что оговорилась и имела в виду стоимость за 100 граммов.

"Кстати, во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем восемь гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра. А вот правильным остаётся то, что скумбрия — очень полезный продукт. Особенно запечённая в фольге с травами. Попробуйте!" — пояснила она.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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