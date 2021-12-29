Первая леди Украины попала впросак с ценами на рыбу в стране
Позднее Елена Зеленская написала в "Инстаграме", что оговорилась и имела в виду стоимость за 100 граммов.
Елена Зеленская © Instagram / olenazelenska_official
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила в эфире телеканала "1+1", что стоимость замороженной скумбрии составляет восемь гривен за килограмм.
Первая леди рассказывала о здоровом питании, когда вдруг назвала эту цену. На самом деле в киевских магазинах скумбрия продаётся по цене 65–100 гривен за килограмм (до 2000 рублей). Позднее Елена Зеленская написала в "Инстаграме", что оговорилась и имела в виду стоимость за 100 граммов.
"Кстати, во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем восемь гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра. А вот правильным остаётся то, что скумбрия — очень полезный продукт. Особенно запечённая в фольге с травами. Попробуйте!" — пояснила она.
Ранее на Украине стоимость сала за месяц взлетела в 2,5 раза до рекордного уровня. В результате дефицита фермеры и крупные производители пришли к выводу, что выгоднее разводить мясные породы — это и проще, и прибыльнее.
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