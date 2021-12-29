Депутат от "Слуги народа" Тищенко заявил, что вакцинировался ковидом
Парламентарий быстро понял, что сказал несуразицу, и добавил, что прививался препаратом от Pfizer.
Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко. Фото © Facebook / Николай Тищенко
Депутат украинской партии "Слуга народа" Николай Тищенко заявил в эфире телеканала "1+1", что вакцинировался ковидом, а не от инфекции. Об этом пишет "Страна.ua".
"Я переболел ковидом, я вакцинировался ковидом", — ответил Тищенко на вопрос, каким препаратом он вакцинировался от коронавируса.
Парламентарий быстро среагировал и добавил, что всё-таки прививался препаратом от Pfizer.
Ранее депутат Рады Бужанский предложил сделать воинский учёт для украинок добровольным. По его словам, соавторами документа стали 58 парламентариев от "Слуги народа" и других фракций.
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