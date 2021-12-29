Депутат от "Слуги народа" Тищенко заявил, что вакцинировался ковидом

Депутат украинской партии "Слуга народа" Николай Тищенко заявил в эфире телеканала "1+1", что вакцинировался ковидом, а не от инфекции. Об этом пишет "Страна.ua".

"Я переболел ковидом, я вакцинировался ковидом", — ответил Тищенко на вопрос, каким препаратом он вакцинировался от коронавируса.

Парламентарий быстро среагировал и добавил, что всё-таки прививался препаратом от Pfizer.