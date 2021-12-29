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Депутат от "Слуги народа" Тищенко заявил, что вакцинировался ковидом

Парламентарий быстро понял, что сказал несуразицу, и добавил, что прививался препаратом от Pfizer.

29 декабря, 14:32

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко. Фото © Facebook / Николай Тищенко

Депутат украинской партии "Слуга народа" Николай Тищенко заявил в эфире телеканала "1+1", что вакцинировался ковидом, а не от инфекции. Об этом пишет "Страна.ua".

"Я переболел ковидом, я вакцинировался ковидом", — ответил Тищенко на вопрос, каким препаратом он вакцинировался от коронавируса.

Парламентарий быстро среагировал и добавил, что всё-таки прививался препаратом от Pfizer.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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